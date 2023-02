Inter Milan, San Siro sold out: anticipata l’apertura dei cancelli

Per il derby di questa sera tra Inter e Milan lo stadio San Siro sarà sold out: anticipata di un’ora l’apertura dei cancelli

Si preannuncia un San Siro sold out quello che do questa sera per il derby tra Inter e Milan.

Questa sera, in virtù del tutto esaurito, i cancelli dello stadio di San Siro saranno aperti alle 17.45, tre ore prima del calcio d’inizio, anticipando di un’ora l’apertura canonica, che di solito avviene due ore prima dell’inizio della sfida.