Inter Milan, Inzaghi recupera il suo top player? Cosa filtra verso la finale di Supercoppa Italiana sulle condizioni del giocatore

In casa Inter sono ore calde per capire se un top player di Inzaghi riuscirà a recuperare in tempo per la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan dopo l’infortunio rimediato con l’Atalanta.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, al momento è in dubbio la presenza di Thuram. Per un giudizio completo serviranno 24-36 ore. Già oggi è previsto che i medici dell’Inter valutino come sta l’attaccante francese. A quel punto decideranno se sarà necessario un esame ecografico in ospedale. Per il Corriere dello Sport c’è poca speranza che il figlio d’arte possa rientrare.