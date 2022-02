ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Comincia a scaldarsi il clima a Milano, in vista del Derby tra Inter e Milan

Comincia a scaldarsi il clima a Milano, in vista del Derby tra Inter e Milan, fondamentale per la classifica.

In vista del big match di sabato, Stefano Pioli si presenterà domani alle 14:30 in conferenza stampa, per rispondere alle domande dei giornalisti.