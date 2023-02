Inter Milan, Pioli annuncia: «Non giocheremo per il pareggio»

In conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato dell’atteggiamento del suo Milan nel derby: le sue dichiarazioni

Nell’odierna conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, Stefano Pioli ha parlato così dell’atteggiamento della sua squadra:

«Per mentalità non cominceremo la partita per pareggiarla, cercheremo di vincere. L’Inter sta bene ma noi vogliamo fare una grande partita: questo è il nostro obiettivo. Non credo che ci fosse bisogno di far rivedere alcune vecchie partite alla squadra, dallo scudetto sono passati 6 mesi. Sappiamo chi siamo e chi dobbiamo fare».

