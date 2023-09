Inter Milan, l’obiettivo di Zhang: sfida ai rossoneri

Inter Milan, Steven Zhang va oltre il derby: sfida lanciata al club rossonero. L’obiettivo è conquistare la seconda stella

Come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha un obiettivo molto chiaro in testa per la sua squadra: conquistare la seconda stella.

A tal proposito, per sostenere la squadra, farà ritorno dalla Cina per essere a fianco di Inzaghi & Co non solo per il derby, ma anche per la Champions.

Il quotidiano si sofferma sui dettagli dei suoi spostamenti.

ZHANG E INTER– Dì èr kē xīng . Che non è una parolaccia, ma semplicemente la traduzione in cinese di “seconda stella”. Steven Zhang lo sa bene. È il filo conduttore della sua estate, l’obiettivo fisso nella testa del presidente. Ora torna. Vuole godersi da vicino la sua creatura. Il rientro in Italia dalla Cina è annunciato a metà della prossima settimana, salvo cambi improvvisi di agenda.

Ma Zhang non vuole rinunciare al derby. Tantomeno alla Champions League: da Istanbul a San Sebastian, il numero uno nerazzurro sarà ancora in trasferta in Spagna al fianco di Inzaghi. Assenza fisica non vuol dire distanza. Non è mai così, per Zhang ancor meno. Non c’è giorno in cui non sia in contatto telefonico con Beppe Marotta: filo diretto, anche ora che è finito il mercato e la quotidianità è più semplice da gestire.