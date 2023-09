Inter Milan: novità su DAZN! Per la prima volta il commento avrà tre voci, TUTTI i dettagli in vista del derby della Madonnina

Novità su DAZN in vista del derby Inter Milan, in programma sabato alle 18.00 a San Siro. Per la prima volta in Italia una gara di campionato avrà tre voci: Pierluigi Pardo, infatti, sarà affiancato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni.

In occasione del derby ci sarà anche il ritorno a bordocampo di Diletta Leotta, alla sua prima partita stagionale dopo la nascita della figlia.