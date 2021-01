Inter-Milan: ecco la probabile formazione rossonera

Inter-Milan: Stefano Pioli lascia a riposo Tonali, pronto al suo posto Meité. In avanti torna Saelemaekers

Questa sera il Milan sfida l’Inter nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Stefano Pioli dovrà fare a meno ancora di Bennacer (infortunato) e Calhanoglu positivo al Covid. Turno di riposo anche per Tonali, alle prese con un problema fisico. Lo riporta Tuttosport.

In avanti spazio a Saelemaekers, con Diaz e Leao in appoggio all’unica punta Zlatan Ibrahimovic. A centrocampo nuovamente Meité con Kessie al suo fianco. In difesa Calabria riposa, al suo posto Dalot. In porta Tatarusanu (Donnarumma squalificato).

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.