Inter Milan, Bergomi: «Se gli uomini di Inzaghi pensano di essere favoriti dopo la Supercoppa...»

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e attuale opinionista, ha parlato così del derby di domani sera: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato così di Inter-Milan:

«Sarebbe imperdonabile pensarla così. Bisogna resettare tutto. Il derby si vince nel momento esatto in cui non accetti l’idea di perderlo. Non conta il momento, ma la voglia, la motivazione».