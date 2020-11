Inter, Eriksen medita l’addio: «A gennaio vedremo…»

Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha parlato dell’avventura con i nerazzurri e del possibile addio a gennaio

Christian Eriksen, direttamente dal ritiro con la Danimarca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TV2. Il centrocampista nerazzurro ha parlato del difficile momento con la maglia dell’Inter e del futuro:

«Futuro? Per adesso mi concentro sul calcio giocato. Vedremo se accadrà qualcosa o meno quando si aprirà la finestra di mercato. E’ qualcosa che devo decidere con il club. Non ho sentito nulla e, per quanto ne so, sarò nel club anche dopo l’inverno».