Inter, Conte vede lo Scudetto: «Dobbiamo sempre pensare a vincere»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato di Scudetto dopo la vittoria nel derby contro il Milan. Le parole – VIDEO

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa nel posto partita del derby, vinto dall’Inter per 3-0. In merito all’obiettivo Scudetto, il tecnico nerazzurro non si è nascosto e ha asserito:

«L’allenatore dell’Inter e i giocatori dell’Inter devono sempre pensare a vincere, visto la storia della squadra. Poi ne vince una sola, e anche l’anno scorso abbiamo lottato per farlo. Siamo consapevoli che stiamo migliorando, sta crescendo la qualità individuale dei giocatori e sta crescendo tutta la squadra».