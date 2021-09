Insulti razzisti a Maignan: la ricostruzione. La posizione della Juve

Insulti razzisti a Maignan: la ricostruzione. Ecco la posizione della Juve dopo il deprecabile comportamento di un tifoso

Nelle ultime è circolato in rete il video di un tifoso che rivolgeva ingiuriosi insulti razzisti al portiere Mike Maignan durante il riscaldamento di Juve-Milan all’Allianz Stadium. Come accertato dalle ultime ricostruzioni, relativamente a quella partita, si tratta di un episodio isolato che ha visto come triste protagonista lo stesso tifoso che ha realizzato il video.

Da parte sua la Juventus è già a lavoro, con tutti i mezzi a propria disposizione e come è già successo in passato, per individuare l’unico colpevole.