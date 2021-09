Insulti razzisti Maignan: individuato il colpevole, punizione severissima

La Juve ha individuato il colpevole degli insulti razzisti rivolti a Maignan prima della sfida contro il Milan

La Juve ha individuato il soggetto colpevole di aver rivolto insulti razzisti al portiere del Milan Maignan durante il pre partita della sfida domenica scorsa all’Allianz Stadium.

Come riporta open.online l’uomo, un rappresentante sindacale di Rovigo, è stato denunciato per istigazione razziale in violazione al regolamento dello stadio della Juve. Oltre a questo, è stato espulso dallo Juventus Club di Verona di cui era membro.