Infortunio Vlahovic, bianconeri preoccupati a 4 giorni da Milan Juve: «Le immagini non lasciano ottimismo». La rivelazione

Vlahovic è rientrato a Torino dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo all’86’ di Serbia Danimarca di ieri sera in Nations League. In questi minuti, come spiegato da Francesco Cosatti a Sky Sport 24, il bomber dela Juve si sottoporrà ai controlli medici e nel pomeriggio si potrebbero avere idee più chiare sulle sue condizioni.

In casa bianconera, comunque, c’è preoccupazione visto che tra 4 giorni ci sarà la sfida con la il Milan. Le immagini di Vlahovic al momento dell’uscita dal campo non lasciano ottimismo sul suo utilizzo.