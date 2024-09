MN24 – Infortunio Thiaw, FISSATO il piano per il rientro: nel mirino c’è QUELLA partita

Infortunio Thiaw, fissato il piano per il rientro del difensore tedesco: out con il Venezia, l’obiettivo è il Liverpool

Come appreso dalla nostra redazione, Malick Thiaw, difensore del Milan, salterà la gara di questa sera contro il Venezia visto che sta ancora smaltendo un problema alla caviglia. Nulla di preoccupante comunque con il tedesco che ha già fissato la data per il rientro.

Thiaw infatti punta a tornare in gruppo da domani e si candida per una convocazione per la gara in Champions League contro il Liverpool martedì a San Siro.