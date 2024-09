Infortunio Thiaw, GRANDE ottimismo a Milanello! LUCE in fondo al tunnel e rientro FISSATO

Infortunio Thiaw, grande ottimismo a Milanello per il recupero del difensore tedesco: ci sarà regolarmente con il Venezia

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’è grande fiducia per le condizioni di Malick Thiaw, difensore attualmente infortunato e fuori dall’elenco dei convocati nell’ultima gara contro la Lazio.

Il centrale è in netto recupero in questi giorni nel centro sportivo e rossonero e sono in grandissimo aumento le chance di un recupero per la gara contro il Venezia in programma dopo la sosta per le Nazionali.