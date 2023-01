Theo Hernandez salterà la gara con la Lazio per un problema muscolare: per il francese è il secondo in stagione

Theo Hernandez sarà costretto a saltare la trasferta di domani a Roma contro la Lazio per un affaticamento muscolare.

Per il terzino francese è il secondo problema muscolare in stagione: si era già fermato per 17 giorni tra il 19 settembre e il 6 ottobre a causa di un infortunio agli aduttori.