Prosegue il recupero dall’infortunio per il centrocampista olandese del Cagliari Kevin Strootman: la situazione

Prosegue a pieno ritmo il recupero del centrocampista olandese del Cagliari Kevin Strootman che in questo 2022 non ha ancora toccato il campo in gare ufficiali.

Come certificato dalla clinica Ortopedia Chessa Strootman si è sottoposto a dei test posturali per valutare il suo stato baroposturale. Restano comunque ancora da valutare i tempi effettivi per un suo ritorno sul rettangolo verde.