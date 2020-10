Infortunio Smalling: distorsione al ginocchio, in dubbio per Milan-Roma

Come riportato dall’Ansa, Chris Smalling ha subito una distorsione al ginocchi osinistro che dovrà tenerlo out forse anche per Milan-Roma

Come riportato dall’Ansa, Chris Smalling ha subito una distorsione al ginocchio sinistro che dovrà tenerlo out per le prossime partite.

Un forfait che potrebbe riguardare anche la sfida in programma tra dieci giorni a San Siro tra Milan e Roma e valevole la quinta giornata di campionato. Oggi farà lavoro individuale e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, impossibile vederlo in campo contro il Benevento.