MN24 – Infortunio Romagnoli: Pioli tira un sospiro di sollievo, escluse lesioni. Il difensore sarà valutato di giorno in giorno verso il Napoli

Come appreso da MilanNews24.com Alessio Romagnoli si è sottoposto in mattinata ad esami strumentali per valutare meglio il problema muscolare all’adduttore sinistro.

Per lui sono escluse lesioni, l’evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno.