Infortunio Rebic: il croato è ancora alle prese con un problema alla caviglia e sta facendo di tutto per recuperare in tempo per il derby

Nuove novità riguardante l’infortunio di Ante Rebic. Il croato è ancora fermo a causa del problema alla caviglia che lo sta tormentando da diversi giorni. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’attaccante sta facendo di tutto per esserci domenica.

Per il momento è ancora alle prese con il lavoro personalizzato a Milanello. Ma Pioli spera di recuperarlo, anche non al 100%, per portarlo almeno in panchina domenica sera contro l’Inter.