Infortunio Pulisic, l’esterno rossonero CONTINUA ad allenarsi a parte: la DECISIONE in vista di Milan Torino. Le novità sulle condizioni dello statunitense

Dopo non aver partecipato al Trofeo Berlusconi, Pulisic, in via precauzionale, si è allenato a parte anche questa mattina a Milanello dopo l’infortunio rimediato nei giorni scorsi alla caviglia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’americano però ci sarà per Milan-Torino, gara in programma sabato sera alle ore 20:45 e da domani sarà regolarmente in gruppo.