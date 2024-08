Infortunio Pulisic: ecco chi prenderà il POSTO dell’americano in Milan Monza, le IDEE di Fonseca

Stasera Pulisic non sarà a disposizione per Milan Monza per un infortunio in allenamento. Ecco chi prenderà il suo posto

Questa sera il Milan affronterà il Monza nell’amichevole valida per il Trofeo Silvio Berlusconi. Non sarà a disposizione Pulisic in seguito ad ad una botta rimediata in allenamento. Fonseca preferisce non rischiarlo in vista del match in Serie A con il Torino:

a prendere il posto dell’americano, salvo soprese tattiche dell’allenatore, dovrebbe essere Chukwueze, pronto a completare il trio dietro Morata, con Leao e Loftus Cheeek