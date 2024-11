Infortunio Pulisic, retroscena con Fonseca: il tecnico ha un’idea precisa in mente. La ricostruzione

Infortunio Pulisic, Paulo Fonseca vorrebbe recuperare l’americano per la sfida di oggi contro la Juve per poi farlo rifiatare in Champions League

Come riferito dal Corriere dello Sport, è emerso un importante retroscena in casa Milan in vista della sfida contro la Juve di oggi pomeriggio.

L’eventuale assenza di Pulisic peserà inevitabilmente sulla partita poiché si tratta del giocatore con il numero maggiore di gol tra i rossoneri in questo campionato, e l’uomo più pericoloso in termini di assist. Fonseca è consapevole che un giocatore dal calibro di Pulisic può spostare gli equilibri in un big match che inciderà sul percorso della squadra rossonera, e per questo spera di recuperarlo per poi concedergli riposo in Champions League contro lo Slovan Bratislava.