Infortunio Pulisic, problema al polpaccio: in dubbio la gara con la Stella Rossa

Infortunio Pulisic, nel primo tempo della gara contro l’Atalanta, problema al polpaccio per lui: in dubbio la gara con la Stella Rossa

Come sottolinea la Gazzetta, si attendono nuovi aggiornamenti sull’infortunio di Pulisic. Lo statunitense ha lasciato il campo nel primo tempo della gara tra Atalanta e Milan a causa di un colpo ricevuto sul polpaccio dall’ex rossonero Pasalic.

Cambio obbligato per Paulo Fonseca che ha inserito Loftus-Cheek, con l’esterno ex Chelsea e Borussia che ha preso direttamente la via degli spogliatoi. Oggi dovrebbero arrivare nuovi aggiornamenti sul problema fisico, ma è già fortemente in dubbio la presenza di Pulisic in Champions.