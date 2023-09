Infortunio Kalulu, il Milan ha un piano: gli aggiornamenti

Infortunio Kalulu, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del francese: Pioli vuole recuperarlo per il derby

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Pierre Kalulu, difensore del Milan. Come riferito da calciomercato.com, il classe 2000 ha accusato un fastidio muscolare che lo mette a rischio per il derby di sabato contro l’Inter.

Pioli e il suo staff vogliono fare di tutto per recuperarlo per la stracittadina ma se ciò non dovesse accadere si aprirebbero le porte della titolarità per Simon Kjaer.