Infortunio Osimhen, martedì giornata chiave: il punto

Victor Osimhen si sottoporrà a nuovi controlli martedì mattina per capire se potrà esserci contro il Milan in Champions League

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Napoli non si vogliono correre rischi per quanto riguarda Victor Osimhen in vista della sfida del prossimo 12 aprile in Champions League contro il Milan.

Martedì mattina l’attaccante, che non avverte più dolore, si sottoporrà a nuovi controlli per verificare lo stato della lesione distrattiva all’adduttore sinistro è risolta. Solo col via libera dei medici Osimhen scenderà in campo.