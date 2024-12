Infortunio Okafor, c’è la svolta in vista di Milan Sassuolo: le ultime sullo svizzero

Infortunio Okafor, l’attaccante svizzero, out con l’Empoli per l’influenza, ha recuperato e sarà a disposizione contro il Sassuolo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la convincente vittoria di sabato pomeriggio contro l’Empoli, sta preparando la gara di domani sera in Coppa Italia contro il Sassuolo, sfida valida per gli ottavi di finale della competizione.

Okafor, out con l’Empoli a causa dell’influenza, sta meglio. Resta da vedere se lo svizzero partirà dall’inizio oppure dalla panchina. Fonseca non intende snobbare l’appuntamento.