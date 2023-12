Infortunio Musah: affaticamento muscolare per il centrocampista! A rischio per il Monza

Nuovi guai per il Milan, si ferma anche Yunus Musah: infortunio muscolare per il centrocampista, a rischio per il match col Monza

Non c’è pace per il Milan di Stefano Pioli: l’ultimo infortunio è quello di Yunus Musah. Il centrocampista rossonero ha riscontrato un affaticamento muscolare prima dell’allenamento di oggi, alla vigilia del match contro il Monza, partita che molto probabilmente sarà costretto a saltare.

A riferirlo è Calciomercato.com, che spiega come adesso per sostituire l’ex Valencia ci sarà un ballottaggio tra Adli e Bennacer (col primo favorito), per completare il reparto con Reijnders e Loftus Cheek.