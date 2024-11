Infortunio Morata, oggi la decisione definitiva! De La Fuente in pressing, i rossoneri hanno una speranza. Ultime

Infortunio Morata, c’è attesa per la decisione della Spagna sulle condizioni della punta: il Milan ha una speranza

Come riportato da Tuttosport, quella di oggi sarà una giornata decisiva per il Milan per quanto riguarda le condizioni di Alvaro Morata.

Tecnicamente, infatti, Morata non è stato depennato dall’elenco dei convocati del CT campione d’Europa e soltanto dopo gli ulteriori test si capirà se rimarrà o meno. Il Milan, prima di Cagliari, aveva provveduto a inviare alla federazione spagnola la documentazione ospedaliera che prescriveva una prognosi di 10 giorni, trattandosi tra l’altro di quella che il protocollo Uefa identifica come “concussion