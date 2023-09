Infortunio Maignan: sospiro di sollievo per Pioli, ecco quando torna. Escluse lesioni, il portiere tornerà verso fine mese

Sospiro di sollievo per il Milan per quanto riguarda Mike Maignan. La risonanza magnetica ha escluso lesioni dopo essere uscito dal campo a partita in corso in Milan Newcastle. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il portiere francese dovrebbe riposare contro il Verona e anche con il Cagliari per tornare contro la Lazio, in programma il 30 settembre.

Al posto di Maignan ci sarà Marco Sportiello. Se l’anno scorso l’alternativa era Tatarusanu, quest’anno Pioli può affidarsi a un portiere che ha più esperienza in Serie A del rumeno e che garantisce anche maggiore sicurezza.