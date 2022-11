Infortunio Maignan: i numeri del Milan con e senza il portiere

Mike Maignan sta tornando e recuperando dall’infortunio. Ecco i numeri del Milan ques’anno con e senza di lui

Con il proprio portiere in campo i rossoneri in 9 partite hanno collezionato 5 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi con 10 gol subiti. Senza in 12 partite sono arrivate 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta e 12 gol subiti