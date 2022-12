Infortunio Maignan: due altrenative italiane a Sportiello

Maignan svolgerà oggi i test per capire le sue condizioni. In caso di tempi di recupero lunghi il Milan pensa a Sportiello e non solo

come riportato dal Corriere dello Sport sulla lista dei rossoneri ci sono altri due nomi: il primo è quello di Alessio Cragno, portiere acquistato quest’estate dal Monza in pompa magna ma che ha perso il ballottaggio con Di Gregorio e ha vissuto in panchina tutta la prima parte di stagione. Il secondo è quello di Guglielmo Vicario. Difficile però che uno dei migliori portieri del campionato accetti di fare il secondo, seppur in una squadra importante come il Milan.