Infortunio Lautaro, cambia tutto verso Milan Inter: le ultime

Infortunio Lautaro, l’attaccante argentino potrebbe rientrare per il derby del 2 aprile? La novità verso la Coppa Italia

Lautaro Martinez si è fermato a causa di un problema al bicipite femorale e se prima sembrava difficile rivederlo nel derby Milan–Inter ora sembrerebbe essere cambiato qualcosa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Lo staff medico dei nerazzurri opterà per la via della prudenza, ma potrebbero esserci delle possibilità di vederlo in campo proprio nell’andata della semifinale di Coppa Italia.