Infortunio Krunic, condizione da valutare: le ultime sul bosniaco

Infortunio Krunic, condizione da valutare dopo la botta accusata con la nazionale: le ultime sul bosniaco in vista di Milan-Lazio

Stando a quanto riportato da Tuttosport, lo staff medico del Milan nelle prossime ore valuterà meglio l’entità dell’infortunio di Rade Krunic: il centrocampista bosniaco è infatti alle prese con un risentimento muscolare al polpaccio rimediato nella rifinitura prima della partita contro il Kazakistan.

Saranno ore decisive per stimare i tempi di recupero anche se, considerato il rientro di Kessie, non occorre forzare per il numero 33 a disposizione di Pioli, che potrà pensare a rimettersi in sesto.