Infortunio Kjaer, il danese accelera i tempi: vuole esserci contro la Roma

Infortunio Kjaer, il ginocchio del difensore danese migliora giorno dopo giorno: vuole esserci contro la Roma

Simon Kjaer, uscito anzitempo nella sfida di lunedì a Lecce, vuole recuperare in fretta per essere disponibile già per la gara di domenica contro la Roma. Il difensore danese ha rimediato una contusione al ginocchio destro, la risonanza non ha rintracciato coinvolgimenti dei legamenti, e la sua condizione sta migliorando giorno dopo giorno.

Oltre a Kjaer, Pioli per domenica potrà contare anche sull’apporto di Leo Duarte: il difensore brasiliano ha ripreso ad allenarsi con i compagni ed è tornato disponibile.