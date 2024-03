Infortunio Kalulu, nuova grana per il Milan: quanto starà fuori il difensore, infortunatosi nell’ultima sfida a Verona

Nuovi guai in casa Milan. Proprio quando l’emergenza in difesa sembrava essere soltanto un lontano ricordo, ecco che i rossoneri sono costretti a far fronte a un nuovo infortunio.

Kalulu ha riportato ieri un trauma contusivo al ginocchio destro con distrazione del collaterale mediale e ha da subito iniziato il trattamento conservativo del caso. I nuovi tempi di recupero, secondo la Gazzetta dello Sport, sono stimati in sei settimane.