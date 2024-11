MN24 – Infortunio Jovic, la palla passa alla Serbia: cosa filtra sull’attaccante. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante out col Cagliari

Jovic, come Morata, ha saltato il match col Cagliari per un infortunio (fastidi al pube), ma è stato regolarmente convocato dalla Serbia per i prossimi impegni di Nations League.

In base a quanto appreso da Milannews24, sarà lo staff medico della nazionale serba a decidere, in seguito ad alcuni test, se l’attaccante potrà restare a disposizione del Ct Stojkovic o meno.