Infortunio Ibrahimovic, ora il Milan vira su Milik: l’agente in Italia

Infortunio Ibrahimovic: urge un intervento in attacco nel calciomercato, al Milan manca un vice-Ibra affidabile

Ibrahimovic si è nuovamente infortunato, qui i tempi di recupero, e allungherà la lista delle partite che non avrà disputato in stagione (attualmente 11). Un problema serio per il Milan che dovrà rivedere i propri piani in sede di calciomercato dove urge un intervento anche in attacco.

Ante Rebic, Rafael Leao e Lorenzo Colombo hanno siglato un solo gol in tre nelle undici gare disputate senza Zlatan Ibrahimovic in campo. La suggestione al momento sembra essere Arkadiusz Milik, fuori rosa al Napoli, e il cui agente è attualmente in Italia.