Nella vittoria del Milan Femminile contro il Sassuolo c’è stata l’unica nota stonata dell’infortunio di Grimshaw

come raccolto dalla nostra redazione gli esami non hanno evidenziato lesioni ossee. Servirà un congruo tempo di recupero (non forzatamente lungo) dopo il trauma da impatto subito alla caviglia