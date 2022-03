MN24 – Infortunio Giroud: le condizioni dell’attaccante in vista dell’Empoli

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento in vista dell’Empoli. Ecco le condizioni di Giroud

secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’attaccante francese, dopo il problema alla caviglia con il taglio profondo causato dallo scontro con Koulibaly,ha svolto un allenamento in campo, evitando la parte in gruppo per non rischiare di incidere sulla ferita. Ma sta bene e contro l’Empoli ci sarà.