Infortunio Giroud: l’ex Milan non si è allenato, le CONDIZIONI in vista dell’Olanda

In vista di Francia Olanda piccolo allarme per le condizioni di Giroud. L’ex Milan ha subito un infortunio all’adduttore

Nella giornata di ieri Olivier Giroud non si è allenato perchè alle prese con un piccolo problema muscolare all’adduttore.

Come riportato da Le Parisien le condizioni dell’ex Milan però non preoccupano in vista della prossima partita contro l’Olanda in programma venerdì alle 21 alla Red Bull Arena di Lipsia. Resta uno dei candidati a sostituire Kylian Mbappé che nella prima partita del girone contro l’Austria si è rotto il naso e potrebbe non esserci contro gli olandesi