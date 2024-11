Infortunio Gabbia, tabella di recupero rispettata! Dialogo con Fonseca, scelta clamorosa in vista della Juve

Infortunio Gabbia, il difensore italiano sta rispettando la tabella di marcia: Fonseca potrebbe lanciarlo dal primo minuto con la Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande attenzione al tema legato agli infortunati.

Gabbia in particolare segue una specifica tabella di recupero che non permette soste: l’obiettivo del difensore rossonero è quello di essere pronto per Milan-Juve, supersfida in programma alla ripresa del campionato. Se tutto filerà liscio, ci sarà. E si giocherà un posto con gli altri centrali in rosa: Tomori, Thiaw e Pavlovic.