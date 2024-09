Infortunio Florenzi, quando tornerà a DISPOSIZIONE il terzino? Le ULTIMISSIME sul mondo della squadra rossonera

Il Milan ha ripreso nella giornata di ieri gli allenamenti dopo la grande vittoria ottenuta nel derby di Milano contro l’Inter. Ora, tutto il focus di mister Paulo Fonseca, è fissato per la sfida di venerdì sera contro il Lecce.

In questo match non ci sarà Alessandro Florenzi, ancora ai box per il grave infortunio rimediato in estate. Le sensazioni riguardo la velocità del suo rientro non sono delle più rosee: il terzino dovrà saltare ancora diverse partite