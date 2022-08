Infortunio Florenzi: Milan in ansia, la possibile scelta sul mercato

L’infotunio di Florenzi di ieri nel match contro il Sassuolo tiene in ansia il Milan. Il club potrebbe intervenire sul mercato

Come riportato da Calciomercato.com sono ore di riflessione in casa rossonera per capire se tornare o meno sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno destro difensivo. Tra le opzioni valutate figurano i nomi di Zappacosta dell’Atalanta e Zappa del Cagliari (che piace anche al Monza), ma non sono gli unici.