Infortunio Dimarco, tornerà per Milan Inter? Le sue condizioni in vista del derby di Coppa

Infortunio Dimarco, l’esterno si è fermato nel corso di Napoli-Inter. Resterà fermo ai box per un po’ di tempo, tornerà per il Milan?

Federico Dimarco ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra nel corso di Napoli-Inter. Un infortunio che terrà l’esterno fuori dai campi per circa due settimane.

Dovrebbe quindi rientrare al massimo nella prima gara dopo la sosta in programma a fine marzo. Di conseguenza non sarebbe in dubbio la sua presenza per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì 2 aprile.