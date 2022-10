Charles De Ketelaere, dopo la gara contro il Chelsea, salterà anche Verona-Milan: il rientro è previsto per Milan-Monza

Charles De Ketelaere si avvicina al rientro. Dopo aver saltato la gara di martedì contro il Chelsea per un leggero risentimento muscolare, il belga sarà out anche per la trasferta di domenica a Verona.

Come riferito da Tuttosport, il rientro è previsto per la gara del 22 ottobre contro il Monza.