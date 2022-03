MN24 – Infortunio muscolare per Chaka Traoré, fuori dai convocati per il match interno contro il Verona

Ancora noie per Chaka Traoré che quest’oggi non è a disposizione di Giunti per il match casalingo del Milan Primavera contro il Verona. L’esterno offensivo è out per un problema muscolare.

Assenza pesante per i rossoneri che per l’occasione hanno a disposizione Marko Lazetic, in “prestito” dalla Prima Squadra.