Infortunio Bennacer, quando torna il centrocampista? Spunta una data

Novità sul rientro di Ismael Bennacer dall’infortunio: ecco quando potrebbe tornare in campo il centrocampista del Milan

Procede bene il recupero di Ismael Bennacer dall’infortunio (come confermato dalle sue stesse parole). Il sito sportivo degli Emirati Arabi Uniti The National Football che ha intervistato il centrocampista del Milan, ha anche detto quando potrà tornare in campo.

Pur senza alcuna dichiarazioni ufficiale da parte del diretto interessato, il sito sportivo si sbilancia dicendo che l’algerino si aspetta di tornare a metà dicembre.