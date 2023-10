Bennacer-Milan, arriva l’importante novità: il centrocampista algerino vicino al rientro a Milanello. I dettagli

Come riportato da Sky, arrivano importante novità sulle condizioni di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan, attualmente in fase di recupero dall’infortunio al ginocchio, è prossimo al rientro a Milanello, fissato per lunedì 16 ottobre.

Il ritorno in campo è invece previsto per il nuovo anno.