Infortuni Milan: Florenzi e Messias monitorati. Le loro situazioni

Infortuni Milan: Alessandro Florenzi e Junior Messias sono ancora alle prese con i loro rispettivi acciacchi. Ecco le loro condizioni

A Milanello si monitorano costantemente gli infortuni Milan, in vista del derby e soprattutto per il ritorno dopo la sosta. In primis, gli osservati speciali sono Alessandro Florenzi e Junior Messias.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, i due giocatori sono costantemente monitorati giorno per giorno, per capire se riusciranno ad esserci contro l’Inter, oppure dovranno rimandare il rientro dopo la sosta. La rifinitura di oggi pomeriggio potrà dare ulteriori indicazioni in merito.